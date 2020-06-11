Трое павлодарцев примут участие в конкурсе «Лучший госслужащий» Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из 44 заявок и 33 претендентов в Павлодарском Прииртышье выбрали трёх чиновников, которые представят регион на уровне Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По области на участие в республиканском конкурсе подали заявки 44 государственных служащих, из них успешно выполнили все задания первого этапа 33 кандидата, - сообщила журналистам главный специалист управления департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Анар Казбекова. - По результатам выполненных заданий три кандидата набрали наибольшее количество баллов. Это Ибраев Дидар Елубекович, руководитель аппарата акима Актогайского района, Нуркимбаев Сагыныш Маратович, главный инспектор отдела протокольно–организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области, и Машрапова Гайнель-Хаят Тельмановна, руководитель пресс-службы аппарата акима города Павлодара».

Республиканский конкурс «Лучший государственный служащий» в Казахстане проводится каждый год. Впервые в этом году конкурсанты участвуют в дистанционном формате, сообщила А. Казбекова. Среди претендентов - представители местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов. Их возраст - от 25 до 50 лет. У одних стаж работы составляет год, у других превышает двенадцать лет.

Дидар Елубекович Ибраев свой трудовой путь начал в 17 лет программистом управления по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры по Павлодарской области, оказавшись в эпицентре важных, по мнению департамента Агентства по делам госслужбы, для системы правоохранительных органов событий: перехода на электронную регистрацию заявлений о преступлениях. В своём эссе Д. Ибраев отметил: «Именно в этом учреждении прошло формирование во мне основных принципов государственной службы и становление меня как работника. Мы трудимся во благо народа Казахстана и для развития страны. О наших трудах, успехах или неудачах будут судить будущие поколения и современники, для которых мы стараемся и ради благополучия которых мы работаем».

«Нуркимбаев Сагыныш Маратович в прошлом году участвовал в отборе Президентского молодёжного кадрового резерва и вошел в число 300 резервистов. В своей работе он придерживается принципа: «Каждый государственный служащий, который поручает исполнителю те или иные задачи (поручения), должен знать методы и средства, используемые для их достижений; уверен, только в этом случае государственный аппарат будет эффективен», - рассказала Анар Казбекова о нём, приведя его же слова. - Сагыныш уделяет большое внимание саморазвитию и в свободное от работы время находит возможность заниматься научной деятельностью, имеет два инновационных патента в области альтернативных источников энергии, свыше 20 публикаций в казахстанских и зарубежных изданий. В 2016 году его проект занял первое место в республиканском конкурсе «NURINTECH».

Гайнель-Хаят Тельмановна Машрапова со школьных лет, по словам её коллег, занималась волонтёрской деятельностью, активно участвовала в общественной жизни Павлодарской области. Это и сыграло большую роль в выборе её профессии. Свой путь на государственной службе она начала в управлении по вопросам молодёжной политики области.

«Сейчас, как пресс-секретарь градоначальника считает, что социальные сети для государственных служащих - это лучший способ оперативного реагирования на нужды народа. Как отмечает сама Гайнель-Хаят, «благодаря современным технологиям и совместным усилиям, мы с коллегами каждый день приходим на помощь тем, кто почти отчаялся: помогаем с оформлением документов, получением социальной помощи, оперативно устраняем проблемы коммунального характера и многое другое», - добавила А. Казбекова.

Эти победители регионального этапа конкурса будут представлять Павлодарскую область на республиканском уровне. Итоги республиканского конкурса будут подведены ко Дню государственного служащего Казахстана.