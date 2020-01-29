Трое парней погибли от угарного газа в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Карагандинской области трое парней скончались, отравившись угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
28 января в дежурную часть отдела полиции Актогайского района Карагандинской области поступило сообщение о гибели троих парней возраста 22-23 лет.
«Смерть от угарного газа наступила до приезда скорой. Когда сотрудники полиции обнаружили тела у них на тот момент уже наступила биологическая смерть», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.
По предварительным данным парни отравились угарным газом в здании котельной.
«По предварительным данным, молодые люди в возрасте 22-23 лет отравились угарным газом, и не приходя в сознание скончались. Данный факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются», - сообщается на сайте Polisia.kz
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