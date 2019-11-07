Трое осужденных по уголовным делам оправданы Верховным судом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный суд оправдал осужденных по трем уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, в июне 2017 года суд признал Виталия Ермолова виновным в организации и содержании притона для потребления наркотических средств и предоставлении квартиры для тех же целей. Он был осужден по части первой статьи 302 УК к 5 годам лишения свободы. Апелляция оставила приговор без изменения. Верховный cуд, рассмотрев дело, указал на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм закона повлекло к осуждению невиновного на основании следующего», - написал в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Айдос Садуакасов.

Как говорится в посте, Ермолов вину в организации и содержании притона в своей квартире не признал. Из материалов дела (показаний свидетелей и заключения экспертизы) следует, что факт употребления наркотического вещества в квартире Ермолова другими наркозависимыми лицами носит единичный характер.

«Органом уголовного преследования не представлено доказательств о том, что квартира осужденного является притоном, приспособленным и предоставляемым для потребления наркотических средств.

Кассация отменила вынесенные по нему судебные акты, признав их незаконными. Дело прекращено в связи с отсутствием в действиях осужденного состава преступления. За Ермоловым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», - добавил представитель ВС.

Аналогичное решение было вынесено и по делу Эдуарда Корчагина, признанного виновным по 8 эпизодам злостного неповиновения законным требованиям администрации учреждения УИС.

«В апреле 2011 года Эдуард Корчагин был осужден по ст.ст. 96 ч.2 п.«и», 60 УК к 18 годам 6 месяцам лишения свободы. В ноябре 2014 года – по ч.1 ст.360 УК (ред. 1997 г.) к 2 годам лишения свободы. По ст.60 УК окончательно определено - 16 лет 6 месяцев лишения свободы. В его действиях признан рецидив преступлений. Корчагин признан виновным по 8 эпизодам злостного неповиновения законным требованиям администрации учреждения УИС. Апелляция и кассация в 2015 году оставили приговор в силе с исключением признания в действиях осужденного рецидива преступлений», - отметил А. Садуакасов.

Верховный cуд, рассмотрев дело, отменил судебные акты, вынесенные в 2014-2015 годах, в отношении Корчагина. Производство по делу по ч.1 ст.360 УК прекращено за отсутствием в действиях осужденного состава уголовного правонарушения. Отменено применение ст.60 УК.

Действия, за которые Корчагин привлекался к дисциплинарной ответственности, не повлекли нарушение нормальной деятельности УИС. В материалах дела нет доказательств в его неповиновении требованиям администрации, агрессивном поведении или высказывании недовольств по отношению к сотрудникам учреждения. Предъявленные Корчагину обвинения строились исключительно на показаниях дежурных контролеров. Ни один из осужденных, отбывающих наказание с Корчагиным, не был допрошен.

В материалах дела нет конкретизации сути нарушений, не выяснены причины, мотивы, способы и обстоятельства их совершения. Это свидетельствует об односторонности судебного следствия, отсутствии у осужденного умысла, направленного на злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения, обвинительном уклоне вместо воспитательного воздействия.

«То есть администрация УИС необоснованно привлекла осужденного к дисциплинарной ответственности за однородные нарушения, которые не являются злостными в силу ст.130 УИК», - пояснил пресс-секретарь.

Еще одним счастливчиком стала Анар Маханова, ранее осужденная к 9 годам лишения свободы, она была признана судом виновной в злостном неповиновении законным требованиям администрации учреждения (ст.428 ч.1 УК).

«Она приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч.1 ст.60 УК - окончательно назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

В апелляции дело не рассматривалось. Верховный cуд оправдал осужденную за отсутствием в её действиях состава преступления по следующим основаниям. Выводы суда о виновности Махановой в инкриминируемом ей деянии не основаны на всесторонне полно и объективно исследованных доказательствах, судом не дана надлежащая оценка всем имеющимся по делу обстоятельствам. В суде установлено, что все 6 правонарушений Махановой совершены во время ее нахождения в дисциплинарном изоляторе (ДИЗО) за нарушение режима отбывания наказания, а не в отряде учреждения. При этом свой проступок мотивировала несогласием с водворением в ДИЗО и установленным режимом содержания», - отметил А. Садуакасов.

По его словам, нарушение установленного порядка отбывания наказания (отказ от выполнения уборки, курение в туалетной комнате и нанесение себе телесных повреждении в виде порезов) по содержанию и характеру не может являться основанием для привлечения к уголовной ответственности. По этим фактам вынесено постановление о признании ее злостным нарушителем и о наложении взысканий в виде выговоров, выдворения в ДИЗО и СУС.

В деле также нет данных, свидетельствующих о том, что осужденная была ознакомлена под подпись с Правилами внутреннего распорядка учреждения, где регламентирован порядок и условия отбывания наказания, и ответственность за их нарушения. Доказательств, свидетельствующих о наличии у Махановой умысла, направленного на злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения, не имеется.

«Действия, за которые привлекалась Маханова к дисциплинарной ответственности, злостного характера не носят, поскольку они не повлекли нарушение нормальной деятельности учреждения УИС и не подпадают под перечень, установленный ст.130 ч.2 УИК (Нарушения установленного порядка отбывания наказания)», - заключил спикер.