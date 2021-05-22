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    21:46, 21 Май 2021 | GMT +6

    Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мопедом в Акмолинской области

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    ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетний на мопеде совершил наезд на пешехода в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 19 мая в 22:53 в дежурную часть Ерейментауского РОП поступило телефонное сообщение от акима сельского округа села Селетинское о том, что по ул. Гагарина произошло ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 17-летний подросток, управляя мопедом марки «Hummer» и двигаясь по улице Гагарина, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

    «В результате ДТП в больницу с различными травмами были доставлены трое: двое 17-летних парней и 16-летняя пассажирка мопеда. Водительских прав юноша не имел, а его транспортное средство было не зарегистрировано. В настоящее время ведется проверка, правоохранители выясняют обстоятельства аварии», - отметили в ведомстве.

    По данному факту полицейские начали досудебное производство по ч. 2 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится дальнейшая проверка.

    Как добавили в полиции, в мотоциклах, за редким исключением, нет подушки безопасности, преднатяжителя ремня, самого ремня и массы других систем, спасающих жизнь. Ошибка, как правило, приводит к падению. А это в лучшем случае – ремонт техники, а зачастую – травмы или даже смерть. Реальные опасности для мотоциклиста — неверный выбор скоростного режима, завышенная оценка собственных возможностей и сцепных свойств асфальта.


    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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