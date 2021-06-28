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    11:37, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Трое несовершеннолетних погибли в ДТП  в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КОСТАНАЙ — В результате ДТП в Костанайской области погибли трое несовершеннолетних, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «26 июня на автодороге «Костанай-Карабутак» 36-летняя женщина, управляя автомашиной RENFULT-SANDERA, при совершении обгона грузовой автомашины, совершила столкновение со встречной автомашиной LEXUS. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое несовершеннолетних пассажира автомобиля RENFULT-SANDERA, двое в возрасте 14 лет и один 17-летний», - сообщили в полиции.

    Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.

    Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Костанайская область Главная Происшествия
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