Трое несовершеннолетних погибли в ДТП  в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КОСТАНАЙ — В результате ДТП в Костанайской области погибли трое несовершеннолетних, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«26 июня на автодороге «Костанай-Карабутак» 36-летняя женщина, управляя автомашиной RENFULT-SANDERA, при совершении обгона грузовой автомашины, совершила столкновение со встречной автомашиной LEXUS. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое несовершеннолетних пассажира автомобиля RENFULT-SANDERA, двое в возрасте 14 лет и один 17-летний», - сообщили в полиции.

Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.