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Трое непривитых шымкентцев получили уведомление об успешной вакцинации
13 Мая 2022 04:20

Трое непривитых шымкентцев получили уведомление об успешной вакцинации

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За три месяца текущего года в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента обратились три горожанина с жалобами на «удаленную» вакцинацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По словам шымкентцев, все они не были привиты, но при этом получили смс-уведомление об успешном прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сотрудники ДСЭК направили письмо в городское управление здравоохранения и фонд общественного медицинского страхования о принятии мер в отношении медицинских работников, допустивших нарушение. В результате проверки выяснилось, что одним из сотрудников были неправильно введены данные, за что он получил предупреждение.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в апреле-мае нынешнего года жалоб не поступало.

Горожан, столкнувшихся с подобной ситуацией, просят обращаться в управление здравоохранения города Шымкента либо в департамент санитарно-эпидемиологического контроля через программу Е-өтініш, а также на портал электронного Правительства Egov.



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