Трое мужчин с пистолетом и ножом нападали на жителей Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Трое мужчин с пистолетом и ножом нападали на жителей Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 6 по 9 ноября в дежурную часть Карасайского РУП обратились трое местных жителей с заявлениями о совершенных на них вооруженных нападениях. Во всех трех эпизодах фигурировали трое молодых людей в медицинских масках, кепках и капюшонах, вооруженные пистолетом и ножом. Преступники нападали ночью на одиноких прохожих и, применяя насилие, забирали у пострадавших дорогостоящие сотовые телефоны стоимостью от 330 тысяч до 840 тысяч тенге. Передвигались они на автомашине Hyundai Elantra серебристого цвета.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по ст.192 ч.2 п.1,4 УК РК «Вооруженный разбой, совершенный группой лиц».

В результате активной оперативно-розыскной работы ОКП Карасайского РУП и УКП ДП Алматинской области, преступники были задержаны в Алматы. Ими оказались ранее судимые за грабежи, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью и угон. У подозреваемых изъяты нож, пистолет и два из трех похищенных телефона. Как оказалось, передвигалась преступная троица на арендованном автомобиле.

Следственный судья всем троим фигурантам, с учетом их криминального опыта, на период досудебного расследования, санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.



