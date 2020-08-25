Трое мужчин съели собаку должника в СКО

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В СКО двум сельским мальчишкам пришлось давать свидетельские показания по факту жестокого обращения с животным. Один из них после увиденного назвал взрослых земляков извергами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу ДП региона в Facebook.

22 августа житель с. Большая Малышка обратился в полицию, заявив о том, что накануне трое сельчан съели принадлежавшую ему собаку. Он признал, что был должен одному из них 6 тыс. тенге, и отдал животное в уплату долга, но предполагал, что его четвероногий друг будет, как и прежде, сторожить жильё. Однако трое приятелей нашли собаке иное применение. Они забили и зажарили животное на костре на берегу р. Ишим.

Звуки глухих ударов и собачий визг слышали двое подростков 12 и 16 лет, которые рыбачили неподалёку. Когда один из мальчиков отправился домой и поднялся по берегу, он увидел, как трое сельчан разделывают подвешенную к дереву рыжую собаку.

Сотрудниками районного отдела полиции задержан подозреваемый 1987 г.р., допрошены двое возможных соучастников 1986 и 1982, гг.р. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ст. 316 Уголовного кодекса РК «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Обращает на себя внимание то, что, хотя один из участников происшествия отказался употреблять мясо собаки в пищу, все трое не считают, что совершили нечто предосудительное, — отмечает начальник ОП Кызылжарского района полковник полиции Алихан Байкадамов. — Остаётся надеяться, что суд заставит их изменить точку зрения. Законом за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность в виде штрафа до 120 месячных расчетных показателей, либо исправительных работа в том же размере, либо привлечением к общественным работам до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток».