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    15:56, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Трое мужчин попали в больницу с огнестрельным ранением в Шахтинске

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    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске в ходе конфликта произошла перестрелка. В результате трое мужчин попали в больницу с огнестрельным ранением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    24 января в одном из кафе Шахтинска между посетителями возник конфликт. В результате с диагнозом «огнестрельное ранение» были госпитализированы трое жителей города в возрасте 33-53 лет.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 3 УК РК.

    «Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан 28-летний житель города, который признался, что из хулиганских побуждений выстрелил из травматического оружия. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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