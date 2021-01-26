Трое мужчин попали в больницу с огнестрельным ранением в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске в ходе конфликта произошла перестрелка. В результате трое мужчин попали в больницу с огнестрельным ранением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 января в одном из кафе Шахтинска между посетителями возник конфликт. В результате с диагнозом «огнестрельное ранение» были госпитализированы трое жителей города в возрасте 33-53 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 3 УК РК.

«Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан 28-летний житель города, который признался, что из хулиганских побуждений выстрелил из травматического оружия. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



