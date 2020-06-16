Трое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трое жителей Целиноградского района подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Как рассказали в ведомстве, в отношении несовершеннолетней жительницы села Караоткель Целиноградского района имел место факт действий сексуального характера в период с декабря 2019 года по июнь текущего года.

«Заявление матери девочки, которое было незамедлительно зарегистрировано в ЕРДР по ч.2 ст. 122 УК РК (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), поступило в Целиноградский отдел полиции 13 июня 2020 года», - рассказали в ведомстве.

В тот же день были установлены личности трех подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 25-26 лет, все они являются жителями Целиноградского района.

«Проведены необходимые следственные действия, доказывающие причастность подозреваемых к совершению преступления. В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Целиноградского района. В настоящее время уголовное дело по данному факту переквалифицировано на ч. 4 ст. 120 УК РК (Изнасилование). Расследование данного резонансного преступления находится на контроле руководства департамента полиции», - добавили в ведомстве.



