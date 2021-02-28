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    18:46, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Трое мужчин напали на пенсионерку в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Разбойное нападение на пенсионерку раскрыто полицейскими Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Аулиекольские полицейские совместно с оперативниками департамента полиции Костанайской области в течение суток задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку.

    23 февраля в полицию Аулиекольского района поступило заявление от 71-летней жительницы села Кушмурун. Пенсионерка сообщила, что ночью в ее дом ворвались мужчины и похитили около 600 тысяч тенге и золотые серьги.

    На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Полиция установила, что неизвестные около 4 часов утра проникли в дом потерпевшей, взломав ломом входную дверь.

    Как рассказала пенсионерка, она проснулась от шума в комнате. Двое мужчин, светя фонариком, что-то искали. Пригрозив женщине отверткой, они продолжали искать деньги. В тумбочке они нашли деньги и серьги, после чего быстро покинули дом. На месте преступления полицейские обнаружили бутылку из-под пива, следы обуви и лом.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местных жителей, двух братьев в возрасте 25 лет, третий подозреваемый – 26 лет.

    «Подозреваемые знали, что пенсионерка проживает одна и у нее имеются сбережения. Надев медицинские маски, двое аулиекольцев проникли в дом, а один из братьев стоял на улице. Все задержанные дали признательные показания», – сообщил заместитель начальника отдела полиции района Жансерик Хасанов.

    Деньги и золотые изделия вернули владелице. По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 192 Уголовного кодекса.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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