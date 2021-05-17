Трое мошенников из Казахстана скрывались на территории США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев сообщил о поимке мошенников за пределами Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при содействии компетентных органов США, установлены и задержаны 3 казахстанца, скрывавшиеся на территории США», - сообщил Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

По его словам, они были объявлены в международный розыск по запросам полиции нашей страны за мошенничество в особо крупном размере в городах Нур-Султан и Алматы.

«На прошлой неделе разыскиваемые были депортированы в Казахстан и помещены в изолятор временного содержания. Необходимо отметить, что в последнее время география задержаний на территории зарубежных государств значительно расширилась», - отметил спикер.

Он также сообщил, что за последние 5 лет установлены и задержаны разыскиваемые лица в странах СНГ, а также ФРГ, Грузии, Турции, США, Израиля, Арабских Эмиратов, Финляндии, Великобритании, Канады, Сенегала, Испании, Таиланда, Румынии, Португалии, Болгарии, Австрии, Китая, Швеции, Македонии, Польши, Дании, Греции, Хорватии и других.