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Трое молодых людей перевернулись на мотоцикле в Павлодарской области
5 Ноября 2019 12:24
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В больницу Аксу доставлены мотоциклист и два его пассажира, которые перевернулись на мотоцикле в Майском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Четвёртого ноября, в 02.05, в селе Кентубек Майского района 23-летний водитель мотоцикла «Sjmco» совершил опрокидывание», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В результате ДТП водитель мотоцикла и двое его пассажиров 1997 и 2000 годов рождения попали в больницу города Аксу, добавили в полиции.
«По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - подытожили в ведомстве.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, МВД РК,
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