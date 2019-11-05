Трое молодых людей перевернулись на мотоцикле в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В больницу Аксу доставлены мотоциклист и два его пассажира, которые перевернулись на мотоцикле в Майском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвёртого ноября, в 02.05, в селе Кентубек Майского района 23-летний водитель мотоцикла «Sjmco» совершил опрокидывание», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла и двое его пассажиров 1997 и 2000 годов рождения попали в больницу города Аксу, добавили в полиции.

«По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - подытожили в ведомстве.