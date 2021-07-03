Трое мальчиков спасли тонущего человека в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Лисаковске трое мальчиков спасли тонущего человека в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ДЧС Костанайской области.

Как сообщили в ведомстве, в городе Лисаковске работает клуб юных моряков «Бригантина». Здесь ребят обучают морскому делу, плаванию и технике оказания первой помощи на воде.

«Недавно воспитанники смогли применить свои навыки на практике. 28 июня трое мальчиков на реке Тобол спасли тонущего человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря слаженным действиям и за проявленное мужество и героизм благодарственными письмами были награждены Рамиль Идрисов, Тимур Мельчук и Иван Кобанец, а также руководитель клуба юных моряков «Бригантина» Анатолий Жердев»,- сообщили в ДЧС.

Напомним, накануне в ряде регионов произошли трагические случаи на воде. Так, в ВКО утонули мать с ребенком, а также мужчина. В Семее утонул подросток.