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    21:51, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Трое мальчиков спасли тонущего человека в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Лисаковске трое мальчиков спасли тонущего человека в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ДЧС Костанайской области.

    Как сообщили в ведомстве, в городе Лисаковске работает клуб юных моряков «Бригантина». Здесь ребят обучают морскому делу, плаванию и технике оказания первой помощи на воде.

    «Недавно воспитанники смогли применить свои навыки на практике. 28 июня трое мальчиков на реке Тобол спасли тонущего человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря слаженным действиям и за проявленное мужество и героизм благодарственными письмами были награждены Рамиль Идрисов, Тимур Мельчук и Иван Кобанец, а также руководитель клуба юных моряков «Бригантина» Анатолий Жердев»,- сообщили в ДЧС.

    Напомним, накануне в ряде регионов произошли трагические случаи на воде. Так, в ВКО утонули мать с ребенком, а также мужчина. В Семее утонул подросток.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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