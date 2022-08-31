Трое казахстанских теннисистов сыграют на юниорском US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитанники академии Team Kazakhstan Максим Батютенко (60 ITF), Аружан Сагандыкова (58 ITF) и Сандугаш Кенжибаева (65 ITF) сыграют на четвертом в 2022 году в юниорском турнире серии «Большой Шлем» – открытом чемпионате США, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Все трое начнут свой путь с квалификации одиночного разряда. Матчи юниорского US Open пройдут со 4 по 10 сентября. Своих соперников по первому раунду казахстанцы узнают 3 сентября, когда пройдет жеребьевка.

Фото: ktf.kz







