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    16:30, 31 Август 2022 | GMT +6

    Трое казахстанских теннисистов сыграют на юниорском US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитанники академии Team Kazakhstan Максим Батютенко (60 ITF), Аружан Сагандыкова (58 ITF) и Сандугаш Кенжибаева (65 ITF) сыграют на четвертом в 2022 году в юниорском турнире серии «Большой Шлем» – открытом чемпионате США, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Все трое начнут свой путь с квалификации одиночного разряда. Матчи юниорского US Open пройдут со 4 по 10 сентября. Своих соперников по первому раунду казахстанцы узнают 3 сентября, когда пройдет жеребьевка.


    Фото: ktf.kz



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