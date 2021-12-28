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Трое казахстанских дзюдоистов вошли в ТОП-10 мирового рейтинга
28 Декабря 2021 20:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) объявила заключительный в этом году мировой рейтинг атлетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В весовой категории до 60 кг в десятку лучших вошли казахстанцы Гусман Кыргызбаев и Елдос Сметов. Они заняли 9-е и 10-е места соответственно.
Елдос Жумаканов (66 кг) - стал 19-ым, а Ерлан Серикжанов - 22-ым.
Жансай Смагулов (73 кг) занимает 8-е место в мировом рейтинге.
Дидар Хамза (81 кг) занял 32 место, а Ислам Бозбаев (18 кг) - 18 место.
В супертяжелом весе Ерасыл Кажыбаев занял 33 место.
Напомним, в следующем сезоне Сметов и Кыргызбаев перейдут на 66 кг, а Серикжанов - на 73 кг.
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