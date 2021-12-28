Трое казахстанских дзюдоистов вошли в ТОП-10 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) объявила заключительный в этом году мировой рейтинг атлетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 60 кг в десятку лучших вошли казахстанцы Гусман Кыргызбаев и Елдос Сметов. Они заняли 9-е и 10-е места соответственно.

Елдос Жумаканов (66 кг) - стал 19-ым, а Ерлан Серикжанов - 22-ым.

Жансай Смагулов (73 кг) занимает 8-е место в мировом рейтинге.

Дидар Хамза (81 кг) занял 32 место, а Ислам Бозбаев (18 кг) - 18 место.

В супертяжелом весе Ерасыл Кажыбаев занял 33 место.

Напомним, в следующем сезоне Сметов и Кыргызбаев перейдут на 66 кг, а Серикжанов - на 73 кг.