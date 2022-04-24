Трое казахстанских борцов вышли в финал чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Монголии проходит заключительный день состязаний по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии. Сегодня на ковёр вышли борцы в весовых категориях до 61, 74, 86, 92, 125 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Трое казахстанцев смогли пробиться в финал сегодня. В весовой категории до 74 кг Нуркожа Кайпанов в полуфинале одолел кыргызстанского борца Исламбека Орозбекова со счетом 15:8. В финале Кайпанову будет противостоять иранский спортсмен Йонес Алиакбар Эмамичогаеи.

Путёвку в финал также получил Азамат Даулетбеков (до 86 кг). Он в 1/2 финала досрочно победил Саякбая Юсупова из Кыргызстана - 10:0. В финале казахстанец встретится с Дипаком Пуния из Индии.

За «золото» континентального первенства будет бороться и Алишер Ергали, выступающий в весе до 125 кг. В полуфинале он оказался сильнее южнокорейского борца Йехёна Чон - 9:6. В поединке за главную медаль Ергали будет бороться с иранцем Йадоллах Мохаммадказем Мохеби.

Также двое наших соотечественников будут бороться за бронзовые медали турнира в утешительном финале. Акбар Курбанов (до 61 кг) встретится с Алибегом Алибеговым (Бахрейн). А Адилет Давлумбаев (до 92 кг) выступит против Такума Отсу из Японии.

Финалы начнутся в 16:00 по времени Нур-Султана.