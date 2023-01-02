Трое казахстанских боксеров исключены из рейтинга WBA

2 Января 2023, 11:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WTA) выпустила обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий, бывший восьмым, покинул рейтинг. Иван Дычко остался 15-м. «Суперчемпионским» титулом в этой категории владеет украинец Александр Усик, первое место табеля о рангах вакантно, вторая строчка принадлежит Мартину Баколе из ДР Конго, третий — американец Деонтей Уайлдер.

В первом тяжелом дивизионе Камшыбек КункабаевиСерик Мусадилов остались на прежних позициях — третья и 15-я соответственно. Первое место занимает кубинец Юниэль Дортикос, за ним идет Баду Джек из Швеции. Чемпион WBA Super — француз Арсен Гуламирян.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы, занимавший пятое место, выбыл из рейтинга. Бек Нурмаганбет поднялся на одну строчку и стал десятым. Первое место занимает Калеб Плант (США), за ним располагаются Эрик Базинян (Канада) и Патрик Макрори (Ирландия). «Суперчемпион» — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

В среднем весе, где поясом WBA Super владеет Геннадий Головкин, претендентом номер один является австралиец Майкл Зерафа, на вторую строчку поднялся аргентинский ветеран Серхио Мартинес, третьим стал Остин Уильямс из США. «Обычный» чемпион мира в этом весе — кубинец Эрисланди Лара.

Во второй полулегкой категории бывший восьмым Султан Заурбек исключен из рейтинга. Бекман Сойлыбаев, напротив, вошел в топ-15 и расположился на 14-м месте. Тройку лидеров составляют американец Ламонт Роуч-младший, грузинский боксер Отар Эраносян и мексиканский спортсмен Лео Санта Крус. Чемпионом мира WBA Regular в этом весе является Эктор Луис Гарсия из Доминиканской Республики.

Во втором легчайшем дивизионе Евгений Павлов поднялся с шестого на пятое место. Первую позицию табеля о рангах занимает Азат Оганесян (Армения), на второй строчке — Томоки Камеда (Япония), третий — Кевин Гонсалес (Мексика). Основным титулом WBA Super владеет Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.

Фото: sports.kz