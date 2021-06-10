Трое казахстанцев завоевали бронзовые медали на турнире по борьбе в Варшаве

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Варшава (Польша) продолжает принимать международный турнир по вольной борьбе. Трое казахстанцев завоевали бронзовые медали соревнований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовыми наградами отметились Нурислам Санаев, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, Данияр Кайсанов, выступающий в весе до 74 килограммов и Юсуп Батырмурзаев, который боролся в весовой категории до 125 килограммов.

