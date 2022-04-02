Трое казахстанцев выступят в финале турнира по боксу в Белграде

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена в финале турнира Мемориал Бранко Пешича «Белградский победитель» в Белграде (Сербия) лишь тремя спортсменами. Изначально в заявке казахстанской команды на этот турнир было 20 боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан получил лишь трех финалистов из 21 выступившего боксера на турнире в Белграде.

В финале от Казахстана выступят Олжас Байниязов (54 кг), Мухаммедсабыр Базарбай уулу (63,5 кг), Ильяр Аширов (75 кг).

Соперником Олжаса Байниязова будет представитель Сербии Тамир Галанов, который принял гражданство этой страны совсем недавно. Галанов является четырехкратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира (2017 год) и серебряным призером чемпионата Европы (2011 год). В 2019 году Галанов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Мухаммедсабыр Базарбай уулу проведет бой с марокканцем Абделхаком Надиром, который является одним из сильнейших боксеров своего континента. Надир трижды выигрывал чемпионат Марокко и дважды становился чемпионом Африки. Также он выступал на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ильяр Аширов будет драться с сербским боксером Йованом Николичем. Любопытно, что профильной специализацией серба является кикбоксинг, а в бокс он перешел сравнительно недавно. 20-летний боксер уже успел дебютировать в профи — в январе он нокаутировал своего соотечественника Игора Рогича (0-1).

По количеству финалистов на этом турнире сборная Казахстана разделила лишь четвертое место с командой Кыргызстана — она также делегирует в финал трех боксеров. Хуже в этом плане только Украина и Англия — по одному боксеру. Армению и Марокко представят по четыре боксера, а лидером по количеству финалистов является Сербия — восемь боксеров.





Фото: sports.kz







