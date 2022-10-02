Трое казахстанцев выступят на вечере бокса в польском Люблине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трое казахстанцев Мейрим Нурсултанов (17-0, 10 КО), Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) и Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) выступят на вечере бокса в польском Люблине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Нурдаулетов проведет поединок против грузина Яго Кизирии (6-8, 4 КО) - 8 раундов, полутяжелый вес. Затем на ринг выйдут Сойлыбаев и южноафриканец Сифосету Мвула (6-4-1, 7 КО) - 12 раундов за вакантный второстепенный титул WBA Inter-Continental во втором полулегком весе. Интересно, что до Бекмана пройдет поединок бывшего соперника Головкина Камила Шереметы.

Нурсултанов будет защищать свой пояс WBO International в среднем весе против аргентинца Марсело Косереса (31-4-1, 17 КО) - 10 раундов. В 2019 году Косерес претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, но проиграл Билли Джо Сондерсу нокаутом в 11-м раунде, а через год аргентинец отправил в нокдаун пуэрториканского проспекта Эдгара Берлангу.



