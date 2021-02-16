Трое казахстанцев выступят на турнире Open Fighting Championship в России

САМАРА. КАЗИНФОРМ - Большой международный турнир бойцовской лиги Open Fighting Championship пройдет в ближайшую субботу, 20 февраля, в Самаре, где в 17-ти запланированных поединках сразятся файтеры из девяти стран мира, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В андеркарде турнира свои бои проведут два казахстанца – карагандинец Константин Чередниченко (65,8 кг) против местного бойца Данилы Коннова и Талгат Жумагалиев (56,7 кг) из Атырау проведет поединок с россиянином Гусейном Халиковым.

Еще один казахстанец Самат Жагпаров из «Atyrau Top Team» откроет мейнкард турнира и поборется за 1/4 финала Гран-При, с призовым фондом 1 миллион рублей (около 6 млн тенге) и чемпионский пояс лиги OFC. Соперником Жагпарова станет Айк Казарян из Армении. Весовая категория бойцов 61,2 кг.

Главным поединком Open Fighting Championship станет бой Виктора Колесника из России против нокаутера Элисмара «Карраско» Лима, в со-главном бою выступят любимец публики Шараф Давлатмуродов из Таджикистана и бразилец Адриано Балби.