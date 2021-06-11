Трое казахстанцев вышли в финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Хорватии

ОСИЕК. КАЗИНФОРМ - По итогам первого дня соревнований трое казахстанских спортсменов смогли пробиться в финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Милад Карими вышел в финал в вольных упражнениях с третьим результатом, и в упражнении на брусьях со вторым результатом. Нариман Курбанов вышел в финал со вторым результатом в упражнении на коне/махи. Фарух Набиев вышел в финал в упражнениях на брусьях с шестым результатом.

Финалы соревнований состоятся завтра, 12 июня.

