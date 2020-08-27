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Трое казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса - за сутки 558 заболевших
27 Августа 2020 10:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 558 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 355 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 24 101, летальных случаев - 271, выздоровевших - 5 256.
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