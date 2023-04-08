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    21:04, 07 Апрель 2023 | GMT +6

    Трое казахстанцев примут участие в велогонке «Париж – Рубэ»

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда «Астана» назвала состав на участие в классической однодневной гонке «Париж – Рубэ». В него вошли три казахстанца, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Полный состав выглядит следующим образом: Джанни Москон (Италия), Кес Бол (Нидерланды), Глеб Сырица (Россия), Евгений Федоров (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Игорь Чжан (Казахстан), Мартин Лаас (Эстония).

    Гонка состоится 9 апреля.


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