Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Трое гвардейцев спасли жизнь беременной женщине в Семее

22 Ноября 2022, 20:38
Трое гвардейцев спасли жизнь беременной женщине в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 22 ноября около 9:30 часов по улице Би-Боранбая города Семея беременная женщина, которая передвигалась вдоль проезжей части дороги, внезапно упала в обморок. Военнослужащие Национальной гвардии оказались рядом и пришли на помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В этот момент ее заметили трое военнослужащих воинской части 5511 Национальной гвардии, которые возвращались домой после суточного наряда.

Гвардейцы немедленно остановили машину и вызвали скорую помощь, не стали терять времени и приступили к оказанию первой медицинской помощи до приезда скорой. В ходе оказания медицинской помощи выяснилось, что пострадавшая состоит на учете с диагнозом «Идиопатическая эпилепсия».

По прибытию скорой помощи, женщину госпитализировали в городской Перинатальный центр.

В данный момент состояние женщины удовлетворительное.


Новости по теме
Раненого лебедя спас житель Карагандинской области
Чем чаще всего болеют сельские жители Казахстана
Качество медицинского образования пострадало из-за пандемии COVID-19 – Ажар Гиният
Читайте также
Раненого лебедя спас житель Карагандинской области
Почти 29 тысяч человек стоят в очереди на получение земельного участка в Семее
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 22 ноября в 19 регионах Казахстана
Мужчина спас пенсионера, рискуя своей жизнью в Алматы
Военнослужащие десантно-штурмовых войск проголосовали на выборах
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Абайской области
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Абайской области
Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками
Новости партнеров
Популярное
1 Дефицит кадров посчитали в СКО
2 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов
3 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче
4 Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
5 Выборы Президента РК прошли по лучшим мировым стандартам – круглый стол в Москве

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору