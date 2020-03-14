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Трое граждан вылечились от коронавируса в Азербайджане
14 Марта 2020 19:31
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БАКУ. TREND-КАЗИНФОРМ - Трое граждан Азербайджана, у которых была выявлена коронавирусная инфекция (COVİD-19), прошли лечение в клиниках специального режима, и выписаны. Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.
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По информации на 14 марта, в Азербайджане 19 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них шестеро уже выздоровели.
В настоящее время в клиниках особого режима продолжается лечение других лиц, их самочувствие находится под серьезным контролем.
Ключевые слова: Азербайджан, Пневмония в Китае,
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