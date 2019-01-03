Трое фигурантов дела о поножовщине в Караганде задержаны

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дело о драке со смертельным исходом в Караганде взято на особый контроль прокурором области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

«В ночь на 1 января 2019 года в ресторане «Древний Рим» в Караганде произошёл конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, ещё трое получили различные ножевые ранения. Органами правопорядка были возбуждены уголовные дела по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса РК», - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что из числа участников конфликта задержаны трое, один участник объявлен в розыск.



«Вместе с тем в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется недостоверная информация об этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, и конфликт возник на межнациональной почве. Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей. Просим граждан не поддаваться на провокации и призывы, а следить за достоверной информацией от органов следствия. В целях предупреждения нарушений законности разъясняем, что умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни, влекут уголовную ответственность, предусмотренную ст. 174 Уголовного кодекса РК», - говорится в сообщении.

Прокуратура области призывает граждан и представителей средств массовой информации ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования.

«Правоохранительные органы обеспечат полную прозрачность расследования, вся информация о ходе расследования будет публиковаться в СМИ и в социальных сетях», - сообщили в пресс-службе.