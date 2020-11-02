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Трое фигурантов дела о нападении в Ницце отпущены на свободу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Ноября 2020, 11:01
Трое фигурантов дела о нападении в Ницце отпущены на свободу

НИЦЦА. КАЗИНФОРМ - Под стражей остаются трое из шести задержанных после нападения на посетителей базилики Нотр-Дам. Глава МВД Франции по распоряжению президента едет в Тунис для обсуждения борьбы с терроризмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Трое мужчин, задержанных по делу о нападении в базилике Нотр-Дам в Ницце, отпущены на свободу. Об этом агентство AFP сообщило в воскресенье, 1 ноября, со ссылкой на неназванных представителей органов правосудия. Еще трое фигурантов остаются под стражей, предполагаемый преступник находится в больнице, поскольку был ранен при задержании. По данным следствия, нападение в Ницце совершил 21-летний гражданин Туниса, прибывший в ЕС в конце сентября.

В ближайшие дни в Тунис отправится министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Президент Эмманюэль Макрон поручил ему обсудить с коллегами мероприятия по борьбе с терроризмом. Тунисский президент Каис Саид в телефонном разговоре с Макроном выразил солидарность с Францией. Париж и Тунис договорились усилить сотрудничество в противостоянии терроризму. В Тунисе также начали расследование по делу о нападении в Ницце.

В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Не менее трех человек погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник при задержании получил огнестрельное ранение.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. На всей территории республики объявлен высший уровень террористической угрозы.


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