21:15
21 Мая 2022 19:46
Трое детей задохнулись в багажнике автомобиля в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 19 мая в Каратауском районе города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.
«В Каратауское РУП 19 мая на пульт «102» поступило сообщение о том, что в багажнике авто задохнулись трое малолетних детей. Полицейские сразу выехали на место. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации», - сообщили в ДП Шымкента.
По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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