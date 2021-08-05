Трое детей за несколько дней выпали из окон в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские бьют тревогу. За последние несколько дней в Костанайской области из окон выпали трое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу Департамента полиции области.

«За последние 5 дней на территории Костанайской области сразу три ребенка выпали из окон многоэтажных домов. Маленьким пострадавшим всего 2, 3 и 5 лет. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Последний случай произошел вчера в областном центре. Ребенок, 2018 года рождения, остался лишь на пару минут без внимания отца, но этого хватило для страшной трагедии»,- рассказали в облуправлении.

Причины выпадений остаются прежними: оставление детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели (столов, стульев, диванов) рядом с подоконниками.

Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности. На самом деле даже двухлетний малыш способен выбить сетку из окна.

«Все эти события можно было избежать, заранее позаботившись о безопасности окон. Цена блокираторов и ограничителей не превышает несколько тысяч тенге, а их отсутствие может стоить детской жизни. Департамент полиции Костанайской области просит родителей быть более внимательными и не оставлять детей без присмотра»,- подытожили в Департаменте полиции.