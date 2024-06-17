Трое детей за неделю утонули в СКО

В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе зарегистрировали гибель на воде троих детей. Двое утонули в Тайыншинском районе, один – в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в воскресенье, 16-го июня, в реке Чаглинке в Тайыншинском районе утонули два 16-летних подростка. Один из них – житель райцентра Тайынши, второй – города Атбасар. Оба – граждане Республики Таджикистан.

В поисках задействовали около 40 человек из сотрудников департамента и волонтеров, технику и беспилотник. Обнаруженные тела извлекли из воды, отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Подростки были родственниками. Обстоятельства их гибели выясняют.

С 14-го июня продолжаются поиски тела 10-летнего мальчика, который утонул в реке Есиль в Петропавловске.

Со слов очевидцев, дети играли на воде, и мальчика унесло течением.

В поисках задействованы 52 спасателя, полицейские и волонтеры, пять единиц техники, подводный дрон и два беспилотника.