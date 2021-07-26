Трое детей выпали из окон многоэтажек за последние сутки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в Нур-Султане трое детей выпали из окон многоэтажек. Об этом сообщили в столичном департаменте полиции, передает МИА «Казинформ».

25 июля текущего года в 17.39 часов четырехлетний ребенок, находясь дома у няни по улице Кумисбекова, забрался на подоконник с помощью стула и выпал из окна 5-го этажа на автомашину. Няня в это время была дома и спала. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.

Установлено, что мать оставила ребенка няне, а сама уехала на отдых в Боровое.

В этот же день, в 19.30 часов, 6-летняя девочка, находясь дома по ул. Косшыгулулы забралась на подоконник и, облокотившись на окно, выпала со 2-го этажа на козырёк подвала. Отец в это время находился на улице.

26 июля т.г. в районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован 5-летний ребенок. В ходе проверки установлено, что около 01:00 часов ночи девочка выпала из окна 3-го этажа по ул. Кубрина. С различными травмами она госпитализирована в реанимационное отделение. Родители в это время находились дома, ребенок был в детской комнате, откуда залез на подоконник открытого окна и выпал.

Как отметили в полиции, с начала года в столице восемнадцать детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.

Полицейские убедительно рекомендуют взрослым соблюдать основные правила безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть возле открытых окон.

«Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на нее, снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон. Помните, жизнь и здоровье Вашего ребенка в Ваших руках», - подчеркнули в полиции.