Трое детей выпали с аттракциона в России

Три ребенка получили травмы во время катания на аттракционе в парке культуры и отдыха имени Поддубного в Ейске в Краснодарском крае, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Ейской межрайонной прокуратурой организована проверка в связи со случившимся 5 мая происшествием при эксплуатации аттракциона «Лавица» в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске, в результате которого трое детей получили травмы, — говорится в сообщении.

При проведении надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий со стороны владельца аттракциона, а также должностных лиц органов власти, уполномоченных на осуществление контроля за эксплуатацией аттракционной техники, добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик выпал с аттракциона прямо во время катания в парке Ейска, его увезли в больницу. Травмы также получили две девочки.