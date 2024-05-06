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    04:28, 06 Май 2024 | GMT +6

    Трое детей выпали с аттракциона в России

    Трое детей выпали с аттракциона в России
    Фото: pexels

    Три ребенка получили травмы во время катания на аттракционе в парке культуры и отдыха имени Поддубного в Ейске в Краснодарском крае, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Ейской межрайонной прокуратурой организована проверка в связи со случившимся 5 мая происшествием при эксплуатации аттракциона «Лавица» в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске, в результате которого трое детей получили травмы, — говорится в сообщении.

    При проведении надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий со стороны владельца аттракциона, а также должностных лиц органов власти, уполномоченных на осуществление контроля за эксплуатацией аттракционной техники, добавили в пресс-службе.

    Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик выпал с аттракциона прямо во время катания в парке Ейска, его увезли в больницу. Травмы также получили две девочки.

    Теги:
    Дети Происшествия Мировые новости Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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