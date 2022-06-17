17 Июня 2022 11:03

Трое детей утонули за два дня на водоемах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Акмолинской области погибло 14 детей, трое из них утонули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя начальника ДЧС Акмолинской области Кайрата Касыма, в купальный период текущего года зарегистрировано два происшествия на воде, в которых погибло трое детей. Первый произошел в зоне отдыха «Silk Way» села Жибек Жолы Аршалынского района, когда утонула 12-летняя девочка. Второй случай – в Астраханском районе вблизи села Первомайки на Ишиме, когда утонули двое несовершеннолетних. В обоих случаях места были не предназначены для купания.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 15 июня в дежурную часть Астрханского РОП в 18:23 часов поступило телефонное сообщение участкового инспектора полиции о том, что вблизи села Первомайки на берегу Ишима утонули двое мальчиков в возрасте шести и девяти лет.

«Установлено, что трое ребят приехали искупаться на берег реки на велосипедах без сопровождения взрослых. О случившейся трагедии взрослым сообщил третий восьмилетний ребенок, который позвал на помощь односельчан. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза», - поделились в полиции.

Еще до начала купального сезона сотрудниками ОСО ДЧС Акмолинской области производилось обследование водных акваторий, прилегающих к месту зоны отдыха «Silk Way», по результатам обследования установлено, что дно водоема не пригодно для купания, выдан соответствующий акт о непригодности.

«Несмотря на теплую погоду, вода еще не прогрелась до безопасной температуры для купания (17-18 градусов), в настоящее время температура воды составляет 12-13 градусов. В области функционирует 10 коммунальных и 59 частных пляжей. На сегодняшний день обследовано 85 водоемов, по итогам дано 78 положительных заключений, также обучено 120 общественных спасателей», – отметил Кайрат Касым.

По информации старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС ДП подполковника Айнагуль Куандыковой, с начала текущего года в регионе погибло уже 14 детей: из них четыре в дорожно-транспортных происшествиях, трое утонули, один ребенок отравился. Также были падения с высоты, удары электрическим током и иные обстоятельства.