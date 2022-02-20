Трое детей сгорели в автомашине в ДТП в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области произошло ДТП, в котором в салоне автомашины сгорело трое детей , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
Инцидент произошел на автодороге «Южный обход». Автомашина «Лада ларгус» столкнулась с фурой.
«На автодороге «Южный обход» произошло дорожно транспортное происшествие с участием двух автомашин. Водитель автомашины марки «Лада ларгус», не убедившись в том, что полоса движения на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгон расстоянии, допустил столкновение с автомашиной «DAF». После столкновения с фурой автомашина «Лада ларгус» съехала в правый кювет по ходу движения, где произошло возгорания автомашины «Лада ларгус».
В результате ДТП водителя легковушки ударом выбросило из машины, он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными телесными повреждениями. Однако трое его детей 2007, 2009 и 2021 года рождения сгорели в салоне автомашины», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
- Какие специалисты востребованы в Актюбинской области
- Послабления карантинных мер введены в Актюбинской области
- Массовое ДТП с участием патрульной автомашины произошло близ Алматы
- Это долг перед Родиной - пострадавшие в ходе несения службы бойцы в Алматы
- Замерзавшего на железнодорожных путях актюбинца спасли полицейские
- 46 актюбинцев получали двойную пенсию
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана