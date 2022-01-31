Трое детей пропали в один день в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В минувшую субботу в управление полиции Петропавловска поступили несколько заявлений о пропаже детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, первое сообщение поступило о пропаже 9-летнего ребенка. По словам обратившейся в полицию женщины, мальчик ушел гулять около 19.00 часов и не вернулся. Ребенок приехал из Карагандинской области, слабо ориентировался в Петропавловске.
Приметы и данные ребенка передали всем патрулям и постам. Одновременно ориентировку распространили в соцсетях.
Около 22.00 часов мальчика заметили на пересечении улиц Конституции Казахстана – Парковой. Выяснилось, что ребенок решил покататься на ледяной горке, но забыл дорогу домой. Патрульные отвезли мальчика домой.
В этот же вечер в Рабочем поселке потерялись два брата, 13-ти и 11-ти лет. Детей нашли на следующее утро. Выяснилось, что накануне они решили пойти ночевать на окраину Рабочего поселка к знакомому дедушке-сторожу. Поужинав и переночевав в сторожке, они пошли домой.
С начала января в Управление полиции Петропавловска поступало девять обращений о без вести пропавших несовершеннолетних. Всех разыскали.
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