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Трое детей пропали в один день в СКО

31 Января 2022 20:07
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Трое детей пропали в один день в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В минувшую субботу в управление полиции Петропавловска поступили несколько заявлений о пропаже детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, первое сообщение поступило о пропаже 9-летнего ребенка. По словам обратившейся в полицию женщины, мальчик ушел гулять около 19.00 часов и не вернулся. Ребенок приехал из Карагандинской области, слабо ориентировался в Петропавловске.

Приметы и данные ребенка передали всем патрулям и постам. Одновременно ориентировку распространили в соцсетях.

Около 22.00 часов мальчика заметили на пересечении улиц Конституции Казахстана – Парковой. Выяснилось, что ребенок решил покататься на ледяной горке, но забыл дорогу домой. Патрульные отвезли мальчика домой.

В этот же вечер в Рабочем поселке потерялись два брата, 13-ти и 11-ти лет. Детей нашли на следующее утро. Выяснилось, что накануне они решили пойти ночевать на окраину Рабочего поселка к знакомому дедушке-сторожу. Поужинав и переночевав в сторожке, они пошли домой.

С начала января в Управление полиции Петропавловска поступало девять обращений о без вести пропавших несовершеннолетних. Всех разыскали.



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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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