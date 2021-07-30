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Трое детей пострадали в аварии в Петропавловске

30 Июля 2021 19:10
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Трое детей пострадали в аварии в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На кольце, на въезде в Петропавловск, произошла авария с участием легкового автомобиля и манипулятора, в которой пострадали трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что на месте аварии работали сотрудники скорой помощи. Как выяснилось, в ДТП пострадали все пассажиры легкового автомобиля.

«46-летний водитель автомашины марки «ISUZU», двигаясь по круговому движению со стороны озера Пестрое в направлении улицы Жамбыла, допустил столкновение с «Audi», которая двигалась слева, относительно движения манипулятора. Пострадали пассажиры «Audi»: дети в возрасте 6-ти, 2-х лет и ребенок в возрасте менее одного года, 35-летний водитель, 64-летний пассажир. Двоих госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь, после чего отпустили домой», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Водитель манипулятора трезв, машину водворили на спецстоянку. Материал передан в отдел административной полиции Петропавловска для принятия процессуального решения.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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