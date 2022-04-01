Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В результате пожара в частном дома в посёлке Амангельды Костанайской области скончались трое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, сегодня в 10:58 часов в поселке Амангельды Костанайской области области произошел пожар в двухквартирном жилом доме по ул. Ермагамбетова.

«В доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 г.р., а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет. До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. На момент пожара родители находились на работе. В 11.07 работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть троих детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения»,- прокомментировали в департаменте.

Спасатели локализовали пожар в 11:32, в 11:44 возгорание ликвидировано.

«Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС», - подытожили в ДЧС.