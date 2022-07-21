21 Июля 2022 12:56

Трое детей погибли при падении из окон с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице 24 ребенка выпали из окон многоэтажек, трое из них погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

«Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствие на окнах блокираторов, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники», - сообщили в ДП г. Нур-Султан.