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    11:35, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Трое детей погибли от угарного газа с начала отопительного сезона в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала отопительного периода от последствий угарного газа пострадало 62 человека, из них 25 детей, погибло 10 человек, из них трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС рассказали о нарушения, которые приводят к несчастным случаям. В основном это забитый дымоход печи, закрытая заслонка, отсутствие тяги, наличие трещин и прогаров в печах. Если бы замечания пожарных, обнаруженные при профилактических рейдах, жители устраняли, можно было не допустить трагедий. Как показал анализ, основной процент произошедших отравлений зарегистрирован в пятницу и вторник.

    «3 февраля в Кокпектинском районе произошел очередной случай отравления. В больницу поступила девочка, 2008 года рождения, с признаками отравления угарным газом. Причина случившегося - забитый дымоход печного отопления», - пояснили в пресс-службе.

    Отметим, что несмотря на то, что спасатели посещали этот дом и проводили инструктаж, нарушения не были устранены.


    В ДЧС ВКО подчеркнули, что чистку печи необходимо проводить не менее одного раза в три месяца. На деревянном полу перед топкой необходимо установить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

    «При эксплуатации печного отопления не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям; размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, непредназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи; сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов», - предупредили в ДЧС ВКО.

    При этом зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок удаляются в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара, и проливаются водой.

    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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