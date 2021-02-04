Трое детей погибли от угарного газа с начала отопительного сезона в ВКО
В ДЧС рассказали о нарушения, которые приводят к несчастным случаям. В основном это забитый дымоход печи, закрытая заслонка, отсутствие тяги, наличие трещин и прогаров в печах. Если бы замечания пожарных, обнаруженные при профилактических рейдах, жители устраняли, можно было не допустить трагедий. Как показал анализ, основной процент произошедших отравлений зарегистрирован в пятницу и вторник.
«3 февраля в Кокпектинском районе произошел очередной случай отравления. В больницу поступила девочка, 2008 года рождения, с признаками отравления угарным газом. Причина случившегося - забитый дымоход печного отопления», - пояснили в пресс-службе.
Отметим, что несмотря на то, что спасатели посещали этот дом и проводили инструктаж, нарушения не были устранены.
В ДЧС ВКО подчеркнули, что чистку печи необходимо проводить не менее одного раза в три месяца. На деревянном полу перед топкой необходимо установить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
«При эксплуатации печного отопления не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям; размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, непредназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи; сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов», - предупредили в ДЧС ВКО.
При этом зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок удаляются в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара, и проливаются водой.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО