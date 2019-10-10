Трое детей отравились угарным газом в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из-за неисправности в дымоходе трое детей, получившие отравление угарным газом, были доставлены в больницу Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 октября в 11:00 в Октябрьском районе города Караганды, в частном жилом доме, из-за неправильной эксплуатации отопительной печи, неисправности дымохода получили отравление угарным газом и госпитализированы дети 2006, 2011 и 2013 г.р.

С начала года от отравления угарным газом без возникновения пожара в Карагандинской области погибло пять, травмировано 10 человек.

Для жителей жилого сектора, когда они пользуются отопительными приборами, этот период является опасным - нарушение правил эксплуатации отопительных печей может привести к необратимым последствиям. Частая причина утечки угарного газа – неправильная эксплуатация печи.

Как предотвратить образование угарного газа:

-Соблюдайте требования пожарной безопасности;

- Не нарушайте правила эксплуатации печного отопления: несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга могут легко стать причиной образования угарного газа в помещении;

- Перед началом использования печи проверьте тягу в дымоходе, а также его целостность и отсутствие трещин (в том числе и во всей конструкции печи);

- В помещениях, где установлен автономный газовый котел, а также газовая плита, во время их работы должно быть обеспечено проветривание.