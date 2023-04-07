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Трое членов семьи погибли от отравления угарным газом в СКО

Олеся Жуковень
7 Апреля 2023, 16:07
Трое членов семьи погибли от отравления угарным газом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в селе Новосёловке района им. Г. Мусрепова погибли трое сельчан. Их тела 6-го апреля в собственном доме обнаружили родственники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Дмитрий Растихин сообщил, что предварительной причиной гибели людей является отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печи.

«Обнаружили трупы двух женщин, 57 и 35 лет, и 62-летнего главы семьи. Четвертого человека нашли живым, доставили в районную больницу», - сказал Д.Растихин.

Он добавил, что с начала года по области зарегистрировали 114 пожаров, в которых погибли 10 человек, травмы различной степени тяжести получили четверо. От отравления угарным газом пострадали 24 жителя региона.

«77% пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - отметил Д.Растихин.


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