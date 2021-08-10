Трое членов семьи погибли из-за COVID-19 в течение недели после отказа от вакцинации

КАРДИФ. КАЗИНФОРМ – Житель города Кардиф сообщил о смерти матери, отца и брата из-за коронавирусной инфекции в течение недели после того, как все трое отказались привиться, так как были напуганы ложной информацией антиваксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Фрэнсис Гонсальвес сообщил, что его отец Бэзил, которому было 73 года, заболел коронавирусной инфекцией в больнице, а его мать Шармейн и брат Шауль заразились во время ужина.

По его словам, все трое - жители Португалии, отказались от прививок. Он также сообщил, что его родители были введены в заблуждение антивакционной пропагандой.

Гонсальвес рассказал, что его родители имели тяжелые сопутствующие заболевания, но его брат, по его словам, был «самым здоровым человеком», которого он когда-либо знал, и считает, что вакцина могла бы его спасти.