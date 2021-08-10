+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трое членов семьи погибли из-за COVID-19 в течение недели после отказа от вакцинации

10 Августа 2021 17:16
Поделиться:
Трое членов семьи погибли из-за COVID-19 в течение недели после отказа от вакцинации

КАРДИФ. КАЗИНФОРМ – Житель города Кардиф сообщил о смерти матери, отца и брата из-за коронавирусной инфекции в течение недели после того, как все трое отказались привиться, так как были напуганы ложной информацией антиваксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Новости по теме
Ветераны здравоохранения Акмолинской области обратились к жителям региона
Не заниматься самолечением и вакцинироваться от COVID-19 призвал врач 459 нарушений карантина выявили с начала года в Кызылординской области Статус вакцинации алматинцев начнут проверять с 1 сентября

Фрэнсис Гонсальвес сообщил, что его отец Бэзил, которому было 73 года, заболел коронавирусной инфекцией в больнице, а его мать Шармейн и брат Шауль заразились во время ужина.

По его словам, все трое - жители Португалии, отказались от прививок. Он также сообщил, что его родители были введены в заблуждение антивакционной пропагандой.

Гонсальвес рассказал, что его родители имели тяжелые сопутствующие заболевания, но его брат, по его словам, был «самым здоровым человеком», которого он когда-либо знал, и считает, что вакцина могла бы его спасти.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Новости по теме
Ветераны здравоохранения Акмолинской области обратились к жителям региона
Не заниматься самолечением и вакцинироваться от COVID-19 призвал врач
459 нарушений карантина выявили с начала года в Кызылординской области
Статус вакцинации алматинцев начнут проверять с 1 сентября
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
6 Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Читайте также
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Не заниматься самолечением и вакцинироваться от COVID-19 призвал врач
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив