Трое человек погибло, 11 числятся пропавшими без вести при падении автобуса в реку на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус упал в реку утром в понедельник в провинции Хэбэй на севере Китая. В результате происшествия трое пассажиров погибли, одиннадцать числятся пропавшими без вести, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

«По состоянию на данный момент, из воды удалось вытащить 40 человек, среди них трое погибших, ещё 11 человек числятся пропавшими без вести», - говорится в сообщении китайских СМИ.

ЧП произошло в районе города Шицзячжуан (провинции Хэбэй) примерно в 07:00 по местному времени. В момент аварии в салоне транспортного средства находился 51 человек.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

Как пишут местные СМИ, автобус извлекли на берег и выживших пассажиров передали медикам.

Фото: Центральное телевидение Китая