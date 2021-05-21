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Трое братьев совершали кражи на стройобъектах в столице

21 Мая 2021 14:53
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Трое братьев совершали кражи на стройобъектах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминальный семейный подряд совершал кражи со строительного объекта в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

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«Три родных брата в возрасте 18 и двое - 21 лет работали посменно разнорабочими на стройке. Проживали в комнате общежития, которую предоставила им компания. Задумав совершить кражу, братья привлекли в свою группу еще одного участника – 18-летнего коллегу. Во время работы в ночную смену, двое из группы с территории стройки собрали медный кабель. В это время двое других подозреваемых на автомашине приехали в установленное место возле объекта. Когда через забор им скинули похищенный кабель, они загрузив его в автомобиль, скрылись с места преступления. На следующий день отвезли и сдали кабель в пункт приема металлолома. Денежные средства, полученные от сбыта краденного, поделили и потратили на свои нужды. Почувствовав безнаказанность и «легкий» путь получения прибыли, группа, по такой же схеме, совершила еще одну кражу кабеля. Общая сумма ущерба составила 960 000 тенге», - рассказали в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий четверо разнорабочих, подозреваемых в краже кабеля, были задержаны. Они дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты, проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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