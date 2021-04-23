АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Трое алматинцев подозреваются в серии квартирных краж в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ЦОУ УП города Актобе поступило телефонное сообщение о подозрительных лицах во дворе частного дома в районе «Акжар-2». Прибывшим нарядом патрульной полиции были задержаны двое жителей Алматы, которые путем отжима пластикового окна, проникли в дом. У подозреваемых изъяты мужские часы, отвертка, женский браслет и бижутерия, а также почти две тысячи тенге. Задержанные признались в содеянном.

Выяснилось, что подозреваемых трое. Чтобы совершить кражу, алматинцы приехали в Актобе в феврале. После совершения кражи с квартиры по улице Есет батыра обратно уехали в Алматы. Вернувшись в начале апреля, намеревались продолжить преступное ремесло, однако были задержаны.

В съемной квартире злоумышленников полицейские изъяли ювелирные украшения. Кроме того, у преступной группы в арсенале был обрез охотничьего ружья, который хранили под деревом в районе поселка Акжар. Подозреваемые водворены в ИВС.

По фактам краж проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

