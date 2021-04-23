РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:36, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Трое алматинцев подозреваются в серии квартирных краж в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Трое алматинцев подозреваются в серии квартирных краж в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ЦОУ УП города Актобе поступило телефонное сообщение о подозрительных лицах во дворе частного дома в районе «Акжар-2». Прибывшим нарядом патрульной полиции были задержаны двое жителей Алматы, которые путем отжима пластикового окна, проникли в дом. У подозреваемых изъяты мужские часы, отвертка, женский браслет и бижутерия, а также почти две тысячи тенге. Задержанные признались в содеянном.

    Выяснилось, что подозреваемых трое. Чтобы совершить кражу, алматинцы приехали в Актобе в феврале. После совершения кражи с квартиры по улице Есет батыра обратно уехали в Алматы. Вернувшись в начале апреля, намеревались продолжить преступное ремесло, однако были задержаны.
    В съемной квартире злоумышленников полицейские изъяли ювелирные украшения. Кроме того, у преступной группы в арсенале был обрез охотничьего ружья, который хранили под деревом в районе поселка Акжар. Подозреваемые водворены в ИВС.
    По фактам краж проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!