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    02:25, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Трое альпинистов погибли на Эльбрусе

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    НАЛЬЧИК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Источник в экстренных службах сообщил о трех погибших альпинистах из группы, запросившей вечером 23 сентября помощь с Эльбруса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Троих из группы, пропавшей на Эльбрусе, нашли, они погибли», - сказал собеседник агентства.

    Группа альпинистов на Эльбрусе, запросивших помощь из-за непогоды, состоит из людей старше 30 лет, сообщил источник.

    «В группу из 19 альпинистов на Эльбрусе входят люди старше 30 лет. Они приехали на восхождение из 11 регионов», - сказал собеседник агентства.

    Всего, по данным МЧС, в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. Они запросили помощь после ухудшения погоды на горе: в настоящее время скорость ветра там достигает 40 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 метра. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. По данным источников, в группе погибли три человека.

    Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Спасатели начали поисковую операцию с 5 000 м. В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.

    Гид, сопровождавший терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России.

    «Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», - сказал представитель спасотряда.




    Теги:
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