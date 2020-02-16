Трое акмолинских водителей не уступили дорогу скорой помощи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау полицейские задержали троих водителей, не уступивших дорогу машине скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как отметили стражи порядка, в соответствии с правилами дорожного движения при приближении транспортного средства с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники.

«Чтобы проверить, насколько кокшетауские водители соблюдают это требование, 14 февраля сотрудники патрульной полиции, представители «Акмола – адалдық аланы» и ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» провели совместный рейд. В течение часа автомобиль скорой помощи, с включенными специализированными сигналами двигался по заданному маршруту, а следом за спецтранспортом ехали патрульные наряды. Участники рейда проехали по улицам Кокшетау с наиболее интенсивным движением: Уалиханова, Алтынсарина, Абая, М. Ауезова, Акана-Сере, проспект Н. Назарбаева», - рассказали в ведомстве.

Большинство водителей, заметив скорую с включенной звуковой и световой сигнализацией, уступали дорогу, заняв крайнее правое положение на проезжей части. Но нашлись три автомобилиста, проигнорировавших спешащую на вызов технику. В отношении водителей, гостя из столицы, жителей Сандыктауского района и Кокшетау, полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 598 КРКоАП (непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Теперь нарушителя обязаны выплатить штраф в размере 7 МРП, или 18 557 тенге.

Стражи порядка напоминают, когда спецтехника с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом спешит на помощь, дорога каждая секунда, а потому, услышав звук сирены, необходимо уступать дорогу.