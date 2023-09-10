ТРК Президента провел встречу со студентами Международной школы журналистики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая встреча сотрудников Телерадиокомплекса Президента РК с будущими коллегами – первокурсниками Международной школы журналистики при Maqsut Narikbayev University прошла в неформальной обстановке – на аллее ТРК в Ботаническом саду. Об этом передает МИА «Казинформ».

Совместный проект ТРК и MNU стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.

«Мы выполнили поручение Главы государства и совместно с Maqsut Narikbayev University открыли Международную школу журналистики. Школа уже работает, в ней обучаются наши будущие коллеги. При этом, 10 талантливых студентов получили гранты на обучение от Телерадиокомплекса», - отметила генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева.

Встреча прошла в формате «живого» общения и обмена мнениями о главных тенденциях развития медиа, задачах, стоящих перед современными СМИ. Особое оживление будущих журналистов вызвали вопросы развития национальной медиасистемы, специфики казахстанской журналистики, роли сетевых, телевизионных, печатных СМИ в нашей стране.

Участники встречи обсудили возможности обучения современным методам журналистики на базе ресурсов Телерадиокомплекса: телеканала «Jibek Joly», МИА «Казинформ», Центра документального кино, Дирекции цифрового медиа и продвижения. Так, своими знаниями готовы поделиться опытные эксперты, медиаменеджеры, корреспонденты, ведущие, продюсеры, режиссеры, монтажеры, операторы.

«Журналистика – профессия творческая, она требует постоянной практики и совершенствования навыков. Нашим студентам предоставляется уникальная возможность учиться у профессионалов ТРК. Считаю, что это большой вклад в развитие качественной журналистики в Казахстане», - сказал председатель правления MNU Талгат Нарикбаев.

Встреча завершилась посадкой саженцев липы. Аллея ТРК, заложенная в 2021 году, пополнилась прекрасными деревьями, которые будут летом радовать горожан золотым соцветием и медовым ароматом.